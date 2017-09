Seleção de futsal conclui estágio em Rio Maior

Lusa 13 Set, 2017, 16:02 | Futsal

No final de três dias de trabalho “extremamente positivos”, apontou Jorge Braz, em declarações ao sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na Internet, os jogadores puderam “relembrar o que é a identidade coletiva” do grupo e trabalhar ideias de jogo.



O técnico elogiou ainda o lote “alargado” de jogadores que “fazem parte da família”, mas não estiveram neste estágio e continuam dentro das opções, bem como o surgimento de vários jogadores mais jovens com qualidade.



“A Rússia é de ‘top’ europeu, e depois com a Eslovénia, que irá jogar em casa, é contra uma seleção fortíssima. Vão ser dois momentos competitivos importantes para podermos testar as várias soluções”, referiu Jorge Braz, antevendo os próximos ‘amigáveis’.



A equipa das ‘quinas’ defronta a em jogos particulares Rússia, vice-campeã da Europa e do mundo, a 25 e 26 de setembro, em Moscovo, antes de visitar a Eslovénia, na Arena Stozice, em Liubliana, ‘palco’ do Euro2018.