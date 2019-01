Seleção de futsal goleada pelo Brasil

Mário Aleixo - RTP Comentários 31 Jan, 2019, 08:04 / atualizado em 31 Jan, 2019, 08:04 | Futsal

Numa partida disputada no Pavilhão João Rocha, a equipa brasileira fez uma exibição de alto nível, expressando todo o seu talento, inteligência e eficácia com golos de Rodrigo, Dieguinho, Ferrão, Arthur e Guitta. O melhor que Portugal conseguiu foi assinar o tento de honra por Tiago Brito.



Apesar do resultado final os campeões europeus tiveram uma entrada positiva e tiveram dois remates perigosos. Todavia, a resposta brasileira foi letal.



Portugal volta a medir forças com o Brasil na próxima sexta-feira, a partir das 19h00, num encontro particular agendado para o Pavilhão da Luz.