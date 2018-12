Seleção portuguesa de futsal empata com Ucrânia em jogo de preparação

Lusa Comentários 04 Dez, 2018, 21:03 | Futsal

A equipa portuguesa entrou bem no jogo e marcou cedo, ainda antes dos cinco minutos, num oportuno desvio de Cardinal a um passe de Pedro Cary, à entrada da área.



Com as primeiras trocas, a Ucrânia melhorou e, a meio da primeira parte, Korsun levou pela primeira vez o perigo à baliza de André Sousa.



A segunda parte começou com Portugal novamente mais perigoso e, com pouco mais de três minutos decorridos, Márcio cruzou da direita para, na tentativa de corte, Mykola Grytsyna introduzir a bola na própria baliza, confirmando o segundo golo para Portugal.



A Ucrânia ameaçou a sete minutos do fim, após um livre direto, com Vítor Hugo a corresponder com uma grande defesa. Mas, dois minutos depois, Dmytro Sokorin, a passe de Grystyna, rematou colocado ao segundo poste e reduziu para 2-1.



Na resposta, André Coelho, de fora da área, rematou ao poste, falhando mais uma boa oportunidade para Portugal



À entrada dos últimos quatro minutos, a Ucrânia passou a jogar com guarda-redes avançado, uma estratégia que deu resultado dois minutos depois. Mykola Mykytiuc foi o mais rápido e fez o 2-2, estabelecendo o resultado final.



Portugal e a Ucrânia voltam a defrontar-se na quarta-feira, às 19h00, novamente no Pavilhão Gimnodesportivo de Rio Maior.