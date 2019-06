Seleção portuguesa de futsal volta a derrotar a Noruega

Mário Aleixo - RTP Comentários 24 Jun, 2019, 07:54 / atualizado em 24 Jun, 2019, 07:55 | Futsal

Com o pavilhão multiusos de Fafe novamente lotado, com cerca de 2.500 pessoas, a equipa lusa consumou a supremacia com golos de Miguel Ângelo (três minutos), Fábio Cecílio (nove), Pauleta (21) e Erick Mendonça (32), fechando a época com um triunfo, quatro meses antes de iniciar a qualificação para o Mundial de 2020, na Lituânia, onde vai defrontar República Checa, Letónia e Alemanha no grupo 8 da ronda principal.



Com um "cinco" remodelado face ao duelo anterior - Bruno Coelho foi o único repetente -, Portugal não precisou de quase 20 minutos para desfazer o nulo, como aconteceu no sábado, mas de apenas três: Miguel Ângelo voltou a inaugurar o marcador, através de num remate cruzado que tabelou no poste.



O filme do jogo anterior repetiu-se, com a seleção portuguesa, bem adiantada na quadra, a romper a defesa nórdica com trocas de bola precisas e a concretizar, até ao intervalo, uma das várias ocasiões criadas, por Fábio Cecílio, após tabela com João Matos, ao minuto nove.



O volume de ocasiões lusas foi ainda maior na segunda parte, com Pauleta a desviar para o fundo das redes um remate de Pany, decorridos apenas nove segundos após o reinício, tendo João Matos e Pauleta, de novo, acertado nos ferros, antes de Erick Mendonça selar o resultado final, com um desvio certeiro junto à baliza.



Antes do desafio entre Portugal e Noruega, a seleção lusa de sub-21 voltou a defrontar a República Checa e, desta feita, após o empate de sábado (3-3), venceu por 3-2, com uma reviravolta depois do intervalo, uma vez que perdia então por 2-0.