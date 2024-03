Sporting e Sporting de Braga nas meias-finais da Taça de Portugal de futsal

Os 'leões', segundos classificados da I Liga portuguesa de futsal, golearam o Belenenses por 8-0 e vão encontrar os Leões de Porto Salvo, que derrotaram o Dínamo Sanjoanense por 4-3.



Já os 'arsenalistas', que lideram o principal escalão português de futsal com os mesmos pontos que o Sporting, superaram o Rio Ave por 7-4 e vão se cruzar com o Caxinas, que ultrapassou o Ferreira do Zêzere com um triunfo por 4-1.



No último encontro do primeiro dia da 'final a oito', que se disputa no Pavilhão Multiusos de Sines, o Sporting já vencia o Belenenses por 3-0 ao intervalo, com golos de Alex Merlim (09 minutos), Zicky Té (13) e Taynan (18).



A incontestável superioridade 'leonina' manteve-se no segundo tempo com Taynan (22) a 'bisar', antes de André Cruz (29), na própria baliza), Pany Varela (31) e Hugo Neves (39, 40) consumarem a goleada.



Desta forma, os 'leões' de Alvalade vão defrontar, nas meias-finais, na sexta-feira, os Leões de Porto Salvo, que bateram o Dínamo Sanjoanense por 4-3, num encontro eletrizante e marcadamente ofensivo, típico entre duas equipas sem nada a perder.



A primeira parte rendeu cinco golos, com Ruan Silvestre (02) a adiantar o conjunto de Porto Salvo, Rúben Góis (08) a restabelecer a vantagem, após a igualdade de Ricky Oliveira (07), e Mamadú Ture (20) a garantir o 3-2 ao intervalo, após Diogo Tavares (11) ter igualado novamente o marcador.



Wendell (25) ampliou a vantagem para o conjunto do concelho de Oeiras e confirmou o 'favoritismo' da equipa da I Liga, apesar de Sérgio Costa (30) ter voltado a reduzir para o segundo classificado da fase de apuramento do campeão da II Liga.



Logo a seguir, o Sporting de Braga também 'carimbou' a qualificação para as meias-finais, cumprindo o seu favoritismo com um triunfo por 7-4 frente ao Rio Ave, líder da II Liga de futsal.



Os minhotos marcaram cedo e chegaram ao intervalo a vencer por 3-1, com golos de Ítalo Rossetti (04), Tiago Brito (13) e Tiago Correia (17), apesar de os vila-condenses ainda terem igualado por Felipe Simas (12).



Num ápice, Ygor Mota (23) e Robinho (24) distanciaram os 'arsenalistas' no marcador e, após André Luzia (35) reduzir para o Rio Ave, Tiago Sousa (36) e Dudu (37) voltaram a tranquilizar a equipa orientada por Joel Rocha, que ainda viu Careca (39) reduzir, mais uma vez, para o 7-4 final.



Assim, o Sporting de Braga vai encontrar nas meias-finais o Caxinas, que no primeiro encontro do dia superou o Ferreira do Zêzere por 4-1, numa partida pautada pelo equilíbrio, ao contrário do que o resultado final indica.



O Caxinas só marcou em cima do intervalo, por Francisco Oliveira (20), mas o Ferreira do Zêzere empatou por Diogo Simões (26) e só na ponta final o Caxinas disparou no marcador, por Tiago Fernandes (36), Rodrigo Simão (39) e novamente Francisco Oliveira (40).



Na sexta-feira jogam-se as meias-finais, também no Pavilhão Multiusos de Sines, com os encontros entre Leões de Porto Salvo e Sporting, às 17:00, e entre Caxinas e Sporting de Braga, às 20:00.



Os vencedores encontram-se na final, no sábado, prevista para as 17:00.