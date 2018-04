Sporting goleia Eto Gyor e disputa a final da UEFA Futsal Cup

Lusa Comentários 20 Abr, 2018, 18:44 | Futsal

Ao intervalo, os ‘leões’, que partiram como claros favoritos, já ganhavam por 5-0, destacando-se no encontro Cardinal com dois golos.



Depois de ter sido finalista em 2011 e 2017, o Sporting volta a tentar um título que em Portugal apenas o Benfica conquistou, em 2010.



Às 20h00 (horas de Lisboa), os espanhóis do Inter Movistar, do português Ricardinho, e os compatriotas do Barcelona decidem quem vai ser o opositor do Sporting na final de domingo (19h00).