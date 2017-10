Sporting goleia Nikars por 7-1 e apura-se para Ronda de Elite da UEFA Futsal Cup

Lusa 12 Out, 2017, 19:05 | Futsal

No Pavilhão Desportivo Jezero, os lisboetas aplicaram nova goleada, depois do 5-1 aos ucranianos do Kherson na quarta-feira, graças a dois golos de Cavinato e um de João Matos, Pedro Cary, Varela, Dieguinho e Anilton.



O Sporting chegou, assim, aos seis pontos na ‘poule’, que apura os três primeiros para a próxima fase da competição.



Na primeira parte, e apesar do domínio dos ‘leões’, o golo só chegou aos 11.02 minutos, pelo ‘capitão’ João Matos, antes de Pedro Cary somar o segundo (12.38) e Cavinato (17.11) fixar o 3-0 com que chegou o intervalo.



Na etapa complementar, os ‘verdes e brancos’, finalistas vencidos da prova em 2016/17 acentuaram a vantagem com tentos de Varela (30.48), Dieguinho (31.28), Cavinato, que ‘bisou’ (33.59), e Anilton (36.48), antes de Pastars apontar, a dois minutos do fim, o ‘golo de honra’ do campeão da Letónia.



No sábado, pelas 19:30 de Lisboa, o Sporting enfrenta o ‘anfitrião’ Ekonomac, que na primeira jornada venceu o Nikars (2-1), no encerramento da fase principal da UEFA Futsal Cup.