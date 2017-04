Sporting vence campeão europeu e está na final da UEFA Futsal Cup

RTP 28 Abr, 2017, 14:57 / atualizado em 28 Abr, 2017, 14:58 | Futsal

Os leões, finalistas vencidos em 2011, derrotados pelos italianos do Montesilvano (5-2), procuram o primeiro titulo europeu da sua história e, no domingo, irão defrontar na final o vencedor do jogo entre os espanhóis do Inter e os cazaques do Kairat Almaty.



Hoje, frente ao Ugra, a equipa do Sporting garantiu a vitória com golos na segunda parte de Alex Merlim, aos 25 minutos, e de Dieguinho, aos 34, com os russos a reduzirem por Shayakhmetov, aos 38.



A final de domingo está agendada também para a Arena Almaty, com início às 14:30 e transmissão na RTP.