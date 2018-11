Benfica vence Montreux e lidera grupo D da Liga Europeia de hóquei em patins

Lusa Comentários 17 Nov, 2018, 20:03 | Hóquei

Depois de na primeira jornada ter batido no Pavilhão da Luz os italianos do Monza, por 3-1, a equipa treinada por Pedro Nunes não encontrou grandes dificuldades frente aos suíços do Montreux e, ao intervalo, já vencia por 4-1.



No Pavilhão dos Desportos em Montreux, Carlos Nicolía (16 minutos), Miguel Rocha (20, 29, 34 e 36), Miguel ‘Vieirinha’ (20 e 48) e Albert Casanovas (24) marcaram para as ‘águias’, que fecharam o triunfo em 8-3.



O Benfica lidera o grupo D da ‘Champions’ de hóquei em patins com seis pontos, mas ainda pode ser igualado hoje pelos espanhóis do Nóia, que venceram também na primeira jornada e mais logo defrontam fora o Monza.