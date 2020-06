Morreu o antigo hoquista internacional português Francisco Velasco

Francisco Velasco nasceu em Goa, na Índia, mas foi em Moçambique que começou a praticar hóquei em patins, na equipa do SNECI, em 1948, tendo sido convocado em 1955 para integrar a seleção que disputou o Campeonato do Mundo, em Itália.



Com a camisola da seleção portuguesa, que envergou durante oito anos, Velasco sagrou-se duas vezes campeão mundial, em 1958 e 1960, uma vez campeão europeu (1959), vencendo também uma taça latina e uma edição do torneio de Montreux.



Além do SNECI, representou também o Lusalite da Beira, o Ferroviário e o Sporting, ambos de Lourenço Marques.



Topógrafo de profissão, Francisco Velasco tornou-se treinador em 1964, tendo orientado, além do Sporting de Tomar, onde terminou a carreira, a Associação Desportiva de Oeiras, a seleção de Angola e o Hockey Club Monza, de Itália.



Francisco Velasco, que em 1982 publicou o livro Hóquei em Patins, foi distinguido com a medalha de mérito desportivo pelo Presidente da República Américo Tomás e recebeu louvores públicos da Federação Portuguesa de Patinagem e do Ministério da Educação.