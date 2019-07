Portugal persegue título mundial que "foge" há 16 anos

Mário Aleixo - RTP Comentários 04 Jul, 2019, 07:41 / atualizado em 04 Jul, 2019, 07:41 | Hóquei

Colômbia (domingo), Argentina (segunda-feira) e Chile (terça-feira) são os adversários sul-americanos de Portugal no grupo B da primeira fase da competição, no pavilhão Isaa Gàlvez, em Vilanova, que terá no grupo A as seleções de Espanha -- detentora do título -- Itália, Angola e França.



De acordo com as alterações inseridas ao modelo competitivo da prova, desde a primeira edição dos World Roller Games, em Nanjing, na China, em 2017, a disputa do título mundial de hóquei em patins incluiu ainda mais oito seleções.



Os três primeiros classificados qualificam-se para os quartos de final, enquanto os quartos colocados vão disputar as duas últimas vagas num "play-off" com os vencedores das duas poules da Taça Intercontinental, que decorre em paralelo, com oito seleções (Egito, Moçambique, Inglaterra e Andorra, no Grupo A, e Suíça, Alemanha, Brasil e Austrália, no Grupo B).



Ângelo Girão, Nelson Filipe, João Rodrigues, Jorge Silva, Telmo Pinto, Hélder Nunes, Rafael Costa, Gonçalo Alves, Henrique Magalhães e Miguel Vieira são os eleitos pelo selecionador Renato Garrido para tentar travar a hegemonia espanhola.



Países ibéricos dominam



A Espanha, que soma 17 títulos em 43 edições, venceu seis dos últimos sete campeonatos do mundo de hóquei em patins, tendo perdido apenas para a Argentina a final de 2015, em La Roche-sur-Yon, em França, por um concludente 6-1.Portugal, que ergueu por 15 vezes o troféu e apenas por três falhou o pódio, necessita de recuar até 2003 para recordar o título conquistado em Oliveira de Azeméis, ao que se seguiu um longo jejum, atenuado com uma medalha de prata e cinco de bronze, que teve o ponto baixo em 2007, com um sexto lugar.Fora de solo luso, a formação das quinas não conquista o Mundial há 26 anos, desde 1993, ano em que triunfou na cidade italiana de Bassano, e, em Espanha, só ganhou há quase 60 anos, mais precisamente em 1960, em Madrid.Portugal e Espanha são os grandes dominadores do hóquei em patins mundial, seguidos à distância pela Argentina, com cinco, e a Itália, com quatro. Para além deste quarteto, apenas a Inglaterra, nas duas primeiras edições, logrou chegar ao título.