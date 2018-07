Quatro seleções apuradas no Europeu de hóquei

Mário Aleixo - RTP Comentários 18 Jul, 2018, 08:34 / atualizado em 18 Jul, 2018, 08:34 | Hóquei

A formação de Luís Sénica, que na terça-feira aproveitou o dia de folga para treinar, foi alcançada no topo do agrupamento pela França, que goleou a Áustria por 14-3, num resultado que qualificou os gauleses e também o conjunto luso.





Sobre esta pausa na competição o treinador nacional desvalorizou-a embora tenha dito que prefere jogar sem paragens.









Outros portugueses em destaque



No Grupo B, a equipa local bateu a Alemanha 7-1, num jogo em que o hoquista do Sporting, Ferran Font, voltou a marcar, enquanto a Itália goleou a Holanda por 15-4.Na vitória dos transalpinos, o novo jogador do FC Porto Giulio Cocco assinou um "hat-trick", tal como Alessandro Verona, que ultrapassou o capitão português, João Rodrigues, na lista dos melhores marcadores, e também Davide Banini.Outro dos destaques da terceira jornada foram as estreias a vencer de Andorra e Inglaterra sobre a Suíça e Bélgica, respetivamente, com os jovens andorrenhos a entrarem a perder na partida, para proporcionarem uma reviravolta e vencerem por 3-2.Na partida que marcou um confronto entre portugueses, a Inglaterra, do treinador Carlos Amaral, venceu a Bélgica, dos hoquistas Nuno Rilhas, Marco Miguéis e Sérgio Rita, por 14-2, numa boa "performance" de Alex Mount, jogador da Sanjoanense, ao apontar seis golos, enquanto Serge Berthels, o mais velho de sempre num Europeu, marcou o último tento.Esta foi a primeira vitória dos ingleses na competição, resultado que ainda permite a passagem à próxima fase da prova, num grupo que conta com as já apuradas Espanha e Itália.Esta quarta-feira, Portugal volta a jogar, desta feita contra a Áustria, às 21h00 hora portuguesa, encerrando um dia que conta ainda com os duelos França-Suíça, Itália-Alemanha e Bélgica-Espanha.