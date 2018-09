Sporting abre época de hóquei em patins com Turquel na Elite Cup

Lusa Comentários 12 Set, 2018, 18:00 | Hóquei

O sorteio, realizado hoje no Museu de Portimão, definiu que a partida de abertura da prova, no dia 28, às 14:00, vai opor os ‘leões' à equipa do concelho de Alcobaça, 9.ª classificada na última edição do campeonato nacional.



"É um grande torneio de início de época. O Sporting entra em jogo sempre para ganhar e é com essa ambição que estaremos aqui", disse Pedro Gil, capitão da equipa ‘leonina', enquanto o capitão do Turquel, Vasco Luís, também garantiu a ambição máxima da sua equipa para "bater o campeão nacional".



Benfica-Paço de Arcos (16:00), Oliveirense-Sporting de Tomar (18:00) e Valongo-Juventude de Viana (20:00) serão as outras partidas dos quartos de final da prova, também no dia 28.



No dia 29, os vencedores dos jogos Sporting-Turquel e Valongo-Juventude de Viana disputam a primeira meia-final (17:00), enquanto a outra semifinal (19:00) será disputada entre os vencedores dos encontros Benfica-Paço de Arcos e Oliveirense-Sporting de Tomar.



A final está marcada para domingo, 30, às 15:00, já depois de as outras seis equipas terem disputado as partidas que definirão a classificação final, do terceiro ao oitavo lugares da competição.



A Elite Cup, organizada pela Associação Nacional de Clubes de Patinagem (ANCP), vai disputar-se no pavilhão gimnodesportivo de Portimão e não no Portimão Arena, como estava inicialmente previsto.



"Por questões logísticas, devido ao atraso da entrega do material para o piso, decidimos mudar o torneio para o pavilhão gimnodesportivo, que terá todas as condições. Em 2019, ano em que Portimão será Cidade Europeia do Desporto, teremos a prova no Portimão Arena", garantiu Rui Carvalho, presidente da ANCP.



O dirigente esclareceu ainda a ausência de FC Porto e Óquei de Barcelos, terceiro e sexto classificados no último campeonato nacional, justificando com o facto de no mesmo fim de semana estarem envolvidos na Taça Continental.



"Já tínhamos marcado a Elite Cup para essa data e fomos surpreendidos pela marcação da Taça Continental para uma data fora do calendário oficial. Já não podíamos adiar, mas o FC Porto e o Óquei de Barcelos estarão a representar o país, e bem, numa competição internacional", sublinhou.



Rui Carvalho disse que a Elite Cup pretende ser "uma grande festa de promoção da modalidade" na região, revelando que serão realizadas ações promocionais junto de jovens crianças das escolas de Portimão.



O sorteio contou com a presença de seis dos oito capitães das equipas participantes, além da vereadora da Câmara de Portimão, Teresa Mendes, que realçou a necessidade de "diversificar" a oferta desportiva do concelho, a poucos meses de este ser anfitrião da Cidade Europeia do Desporto.