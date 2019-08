Sporting é o anfitrião da Taça Continental de hóquei em patins

Lusa Comentários 17 Ago, 2019, 16:48 | Hóquei

O Comité Europeu de Hóquei em patins anunciou hoje que será o pavilhão dos 'leões' a receber a 'final four', em 28 e 29 de setembro, com os quatros finalistas da Liga Europeia e da Taça WS, sucessora da Taça CERS.



O Sporting, campeão europeu em título, defronta na meia-final os italianos do Sarzana, finalistas vencidos da Taça WS, enquanto que o FC Porto defronta o Lérida, campeão da segunda prova de clubes do hóquei em patins europeu.



O Pavilhão João Rocha recebeu entre 11 e 12 de maio a 'final four' da Liga Europeia, com o Sporting a conquistar o título europeu frente ao FC Porto, numa final que ganhou por 5-2.