COI confirma Los Angeles como candidata à organização dos JO de 2028

Lusa 31 Jul, 2017, 22:28 / atualizado em 31 Jul, 2017, 22:46 | Jogos Olímpicos 2016

A candidatura de Los Angeles a 2028 abre a porta à atribuição a Paris da organização dos Jogos Olímpicos de 2024, para os quais se apresentaram somente as candidaturas destas duas cidades.



“O COI congratula-se em divulgar o contrato para cidade anfitriã para os Jogos Olímpicos de 2028, na sequência da candidatura de Los Angeles à organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2028”, indicou a organização, em comunicado publicado na sua página na Internet.



Esse contrato prevê que o COI "dará uma contribuição ao comité organizador de um montante avaliado em 1,8 mil milhões de dólares (cerca de 1,5 mil milhões de euros)", ou seja, mais 300 milhões de dólares do que para 2024



“Los Angeles apresentou uma excelente candidatura que responde às prioridades da agenda 2020, maximizando a utilização das instalações existentes”, afirmou o presidente do COI, Thomas Bach, citado no comunicado.



Na semana passada, o presidente da câmara de Los Angeles, Eric Garcetti, tinha já manifestado abertura em acolher os Jogos Olímpicos de 2028.



Tratou-se da primeira vez que um responsável da candidatura norte-americana reconhece explicitamente a possibilidade de os Jogos Olímpicos de 2024 serem atribuídos a Paris, com Los Angeles a receber em troca uma contribuição financeira acrescida pela organização do evento em 2028.



Os membros do organismo olímpico aprovaram em junho uma nova metodologia para a eleição das sedes dos Jogos, que permitirá atribuir em simultâneo as organizações de 2024 e 2028, uma decisão feita ‘à medida’ de Los Angeles e Paris, únicas candidatas a acolherem a edição de 2024.



Com o anúncio de hoje, um acordo tripartido deverá ser agora assinado, sendo depois a dupla atribuição validada a 13 de setembro, em Lima, na 131.ᵃ sessão do COI.