Comité Olímpico quer escolha simultânea de Jogos Olímpicos para 2024 e 2028

RTP 11 Jul, 2017, 17:21 / atualizado em 11 Jul, 2017, 17:24 | Jogos Olímpicos 2016

Com uma luta acesa entre Paris e Los Angeles para serem as cidades anfitriãs dos Jogos Olímpicos de 2024, o Comité Olímpico Internacional decidiu esta terça-feira que em setembro próximo poderá atribuir a realização dos Jogos Olímpicos de 2024 e 2028.



Nenhuma das cidades parece querer ceder na realização dos Jogos em 2024, o que levou o COI a tomar uma decisão extraordinária para atribuir a realização dos Jogos Olímpicos nas duas cidades.



De acordo com o que foi revelado na Suíça, o COI pretende um consenso tripartido para a escolha das anfitriãs das edições de 2024 e 2028 do maior evento desportivo do mundo. Ou seja, o Comité Olímpico Internacional pretende convencer uma destas duas cidades a aceitar a data de 2028. A outra ficará com 2024.



De acordo com o presidente do Comité Olímpico, Thomas Bach, o objetivo passa pela discussão entre as duas cidades, para que se chegue a um acordo para se saber quem vai ser o anfitrião dos Jogos Olímpicos de 2028, antes da sessão, que se vai realizar em setembro, para eleger uma das cidades.



Uma das condições para convencer tanto Paris e Los Angeles para realizar os Jogos Olímpicos em 2028 vai passar pela concessão de maiores benefícios monetários, como receber uma boa parte dos lucros do evento.



Chegado a setembro, caso não haja acordo entre as duas cidades, o Comité Olímpico Internacional vai decidir da forma tradicional o anfitrião para os Jogos Olímpicos de 2024.