Tóquio2020. Campeão europeu de natação Ilya Borodin está infetado

O teste foi realizado no final do estágio da equipa russa de natação em Vladivostok, antes da partida para o Japão.Borodin, de 18 anos, que se sagrou campeão europeu dos 400 metros estilos em maio, em Budapeste, com a sexta melhor marca do ano (4.10,02 minutos) era apontado como um dos sérios candidatos às medalhas.

A federação russa de natação acrescentou que todos os outros atletas e elementos da delegação olímpica tiveram testes negativos.