Tóquio2020. Comissão de atletas enaltece desempenho de olímpicos lusos

“Um muito obrigado pela vossa entrega, pelo vosso esforço e pela forma como geriram a vossa participação num contexto muito particular e difícil - Tóquio em estado de emergência, com consequentes protocolos sanitários muito exigentes, temperatura e humidade extremas - e pelos vossos resultados! Deixaram-nos a todos extremamente orgulhosos!”, refere uma nota, divulgada esta terça-feira.



A CAO endereça uma palavra “em particular para todos os que alcançaram diplomas olímpicos e, naturalmente, para os novos medalhados olímpicos” e agradece “o trabalho de toda a equipa que compôs a Missão de Portugal”.



Em Tóquio, Portugal conseguiu a melhor pontuação de sempre em Jogos Olímpicos, ao totalizar 78 pontos, atribuídos aos atletas classificados entre o primeiro e o oitavo, tendo conquistado quatro medalhas, uma de ouro, por Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, uma de prata, por Patrícia Mamona, também no triplo, uma de bronze no judo, por Jorge Fonseca, e outra na canoagem, por intermédio de Fernando Pimenta, que tinha sido prata em Londres2012.