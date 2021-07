Tóquio2020. Fu Yu eliminada na terceira ronda do ténis de mesa

A portuguesa ia resistindo ao poderio da japonesa, que no quinto "set" rapidamente se colocou a vencer por 10-3 que chegaria pouco depois, ao cabo de 34 minutos de encontro.



Na segunda-feira, a 55.ª jogadora do "ranking" mundial tinha afastado a indiana Sutirtha Mukherjee, 100.ª, pelos parciais de 11-3, 11-3, 11-5 e 11-5 para chegar a esta fase.



A derrota na terceira ronda é, ainda assim, a melhor prestação de Fu Yu, e de uma mesatenista portuguesa, depois de a própria e Shao Jieni terem caído na segunda ronda do Rio2016 e Lei Mendes ter sido 49.ª em Londres2012.





O ténis de mesa feminino luso fica, assim, sem representantes, depois de Shao Jieni ter caído na segunda ronda, com a modalidade a ter ainda Marcos Freitas no torneio individual masculino e a equipa de homens no torneio coletivo.







Mesatenista lamenta a derrota



A portuguesa lamentou o resultado, mas mostrou-se “contente” por fazer melhor do que no Rio2016.



“Antes de vir, tinha dito que só queria ter um resultado melhor do que no Rio2016. Ontem (segunda-feira, na segunda ronda), consegui ganhar um jogo e já estava contente. Não tive sorte no sorteio, calhei logo com a Mima Ito, mas dei o meu melhor, é o mais importante”, disse a portuguesa, de 42 anos.



“O jogo foi difícil, claro. (A adversária) com piques na esquerda, um bom serviço, tudo muito rápido. São características más, muito difíceis, para mim. Por outro lado, a minha maneira de jogar também não é algo que ela treine. Nos primeiros dois 'sets', tive mais hipóteses de ganhar”, explicou.



Para Paris2024, e à semelhança do que vem dizendo nos últimos meses, não abre o jogo pela própria incerteza, em termos físicos e não só, do que poderá conseguir nos próximos três anos.



“Claro que queria continuar, mas não sei como vai ser fisicamente, nem o futuro. Vamos ver. Se conseguir, vou tentar. Acho que tenho ténis de mesa para isso. Há jogadoras piores do que eu e vão continuar a jogar aqui no torneio”, atirou, de bom humor.