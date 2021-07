Tóquio2020. Lorène Bazolo eliminada nas eliminatórias dos 100 metros

A atleta do Sporting, que tem como melhor marca pessoal o recorde nacional (11,15 segundos), foi a primeira portuguesa a competir nas provas de atletismo de Tóquio2020, na pista do Estádio Olímpico, onde volta na segunda-feira para as eliminatórias dos 200 metros.





Atleta queria melhor



Lorène Bazolo lamentou ter ficado longe do seu recorde nacional, porque queria, pelo menos, chegar às meias-finais.





“Desejamos e trabalhamos para chegar ao recorde pessoal, mas as coisas saem no momento certo. Hoje, queria aproximar-me, pelo menos, e se o tenho conseguido tinha avançado para a segunda fase”.



“Antes de mais, estou satisfeita por estar aqui. Cheguei cá para dar o meu melhor, mais do que tinha conseguido ao longo do ano. Sei que tinha capacidades e estava pronta para conseguir melhor. Dei o meu melhor, saiu 11,31, não estou tão satisfeita, queria melhor, mas estou grata por estar aqui e por ter conseguido um apuramento tão difícil”, referiu.



“A humidade é muito forte, mas as condições para a velocidade estão todas cá e, por isso, tinha capacidades físicas para a melhor marca do ano”, vincou a primeira portuguesa a competir nas provas de atletismo de Tóquio2020.



“Agora vou focar-me nos 200 metros, vou dar o meu melhor, novamente, mas não quero meter na cabeça que vai ser difícil, porque trabalhei para isso e vou à luta”, concluiu a velocista.





No Rio2016, Bazolo foi 28.ª nos 100 metros e 30.ª nos 200, depois de ter sido 52.ª no hectómetro, em Londres2012, então representando o Congo.