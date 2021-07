Tóquio2020. Tatjana Schoenmaker bate recorde do mundo dos 200 bruços

Schoenmaker, que tinha sido medalha de prata nos 100 metros bruços, retirou 16 centésimos de segundo à anterior melhor marca de sempre, que pertencia à dinamarquesa Rikke Möller Pederson, com 2.19,11 minutos, em 01 de agosto de 2013.

A nadadora sul-africana já tinha batido o recorde olímpico nas eliminatórias, ao nadar em 2.19,16 minutos.





Tatjana Schoenmaker foi a grande figura da jornada de finais de natação dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao estabelecer o primeiro recorde mundial individual, com o triunfo nos 200 metros bruços.



Depois de há dois dias ter ficado a cinco centésimos do registo da dinamarquesa Rikke Möller Pederson, que tinha a melhor marca de sempre desde 1 de agosto de 2013, com 2.19,11 minutos, Schoenmaker ‘arrasou-o’ agora por 16 centésimos na final.



Depois da prata nos 100 metros bruços, a sul-africana ganhou o ouro nos 200 em 2.18,95 minutos, sendo secundada por duas norte-americanas: já bronze no hectómetro, Lilly King foi segunda, em 2.19,92, e Annie Lazer terceira, em 2.20,84.