Tóquio2020. Teresa Portela termina em 10.º em K1 200 metros

Duas horas antes, Portela falhou a final por estar incluída na meia-final mais forte, na qual foi sexta, e que apurava quatro barcos: o seu tempo, 39,301 segundos, foi melhor em cerca de quatro décimos de segundo do que a vencedora da outra série.

Com a homónima espanhola, Teresa Portela Rivas, bicampeã do Mundo e "tri" europeia, e a sueca Linnea Stencils a terminarem no quarto lugar com o mesmo tempo, acabaram por ser cinco as apuradas para a final.Juntam-se a vencedora da semifinal, a bicampeã olímpica Lisa Carrington, da Nova Zelândia, a "vice" Marta Walczykiewicz, da Polónia, a medalha de prata no Rio2016 em K1 500, e a dinamarquesa Aastrand JorgensenO melhor registo da canoísta do Benfica em K1 200 continua a ser o oitavo lugar em Londres2012.Esta é a quarta presença olímpica de Teresa Portela, que no Rio2016 foi 11.ª em K1 500 metros, distância que começa a disputar a partir de quarta-feira em Tóquio2020.