Ciclismo português com 20 pré-selecionados para os Jogos Olímpicos

Para as provas de estrada de Paris2024 – fundo e contrarrelógio -, onde Portugal alinhará com dois corredores, o selecionador José Poeira pré-selecionou António Morgado, João Almeida e Rui Oliveira (UAE Emirates), Nelson Oliveira e Rúben Guerreiro (Movistar Team) e Rui Costa (EF Education-EasyPost),



Rui Oliveira ‘repete’ pré-convocatória na pista, juntando-se na lista de Gabriel Mendes ao irmão Ivo Oliveira (UAE Emirates), ao campeão mundial de omnium, Iúri Leitão (Caja Rural), e a João Matias (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) e Diogo Narciso (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car), que correm em duas equipas nacionais.



Desses cinco, o selecionador escolherá dois para estarem na capital francesa, onde Portugal fará a estreia em masculinos nas competições olímpicas de pista, depois de se ter apurado diretamente para a disciplina de madison, o que, por inerência, garante uma vaga no omnium para um dos dois ‘convocados’.



Para a segunda participação em omnium feminino, Gabriel Mendes pré-convocou Daniela Campos (Eneicat-CMTeam) e Maria Martins, que estreou o ciclismo de pista português em Jogos Olímpicos, sendo sétima em Tóquio2020.



Vinte e oito anos depois da participação de Ana Barros na prova de fundo dos Jogos Olímpicos Atlanta1996, Portugal voltou a garantir a presença na competição feminina de estrada, com o selecionador José Luís Algarra a eleger mais perto de Paris2024 entre Beatriz Pereira e Beatriz Roxo (Cantabria Deporte-Rio Miera), Vera Vilaça (DAS-Hutchinson-Brother UK) e Daniela Campos, que tal como Rui Oliveira pode vir a disputar as duas vertentes.



Ainda com contas para ‘fechar’ – que encerram no final de maio -, está o BTT, no qual Portugal luta por uma vaga na prova feminina de ‘cross country’ olímpico (XCO), mantendo-se em lugar de apuramento no respetivo ranking.



O selecionador nacional de BTT, Pedro Vigário, pré-selecionou para os Jogos Olímpicos, que decorrem entre 26 de julho e 11 de agosto, Ana Santos (Guilhabreu MTB Team) e Raquel Queirós (BH Coloma Team), 27.ª em Tóquio2020.



Portugal já garantiu uma vaga em paraciclismo, mas tem aspirações de chegar, pelo menos, a dois lugares nos Jogos Paralímpicos Paris2024, estando pré-convocados por José Marques, para a competição que decorre entre 28 de agosto e 08 de setembro, Flávio Pacheco, Luís Costa e Telmo Pinão (Academia Efapel de Ciclismo).