Paris2024: Portugueses falham final da qualificação de pistola a 10 metros

Os portugueses falharam hoje o apuramento para a final de pistola a 10 metros do torneio de qualificação de tiro para os Jogos Olímpicos Paris2024, que se está a disputar no Rio de Janeiro.

Na prova feminina, Filipa Marracho foi a portuguesa mais bem classificada, na 30.ª posição, com 570 pontos, a oito da qualificação, destinada às oito primeiras, enquanto Joana Castelão foi 42.ª, com 566.



João Costa não conseguiu garantir a sexta presença em Jogos Olímpicos, ao ser 17.º posicionado, com 577 pontos, a quatro da zona de qualificação, com Tiago Carapinha a terminar em 14.º, com 578.



Ainda em competição no Rio de Janeiro vão estar Joana Castelão (pistola a 25 metros), Sara Antunes (carabina 10 e 50 metros) e Marcelo Cazassa (carabina 10 e 50 metros).



Para Joana Castelão haverá ainda outra oportunidade de apuramento, nos Europeus, em pistola a 25 metros.