Albayrak e Van Dijke `trocam voltas` aos favoritos e sagram-se campeões

Naquela que é habitualmente uma das categorias mais disputadas no judo mundial, os -81 kg, Albayrak, terceiro do mundo, surpreendeu na final o líder do `ranking`, o belga Matthias Casse, para conquistar, aos 28 anos, o primeiro Europeu da carreira.

Uma categoria em que Albayrak eliminou nas meias-finais Anri Egutidze, mas contou com a `ajuda` indireta do português, que já tinha afastado o campeão olímpico, o Khasan Khalmurzaev (15.º), e o campeão mundial, o israelita Sagi Muki (2.º).

Em -70 kg, Sanne Van Dijke foi a `estrela`, com a judoca holandesa a reeditar na Altice Arena a final de 2020, novamente com a francesa Margaux Pinot, mas, desta vez, com a atleta dos Países Baixos a levar a melhor.

A categoria colocava em Lisboa as duas primeiras classificadas de -70 kg no `ranking` mundial, Marie Eve Gahie (1.ª) e Pinot (2.ª) e quando a seleção francesa terá que optar apenas por uma para os Jogos Olímpicos, mas a líder mundial desiludiu.

Em Praga, no último ano, Gahie tinha ficado pelo `bronze` e hoje perdeu terreno para a compatriota, ao ser afastada logo no seu primeiro combate, com a jovem croata Lara Cvjetko, que perderia na luta pela medalha de bronze com a portuguesa Bárbara Timo.

O dia voltou a consagrar um judoca kosovar e deixou o país na liderança do quadro de medalhas (dois ouros e um bronze), graças ao título de Akil Gjakova em -73 kg, categoria que, em Lisboa, não teve o azeri Rustam Orujov, vice-líder mundial.

Também sem a `estrela` Clarisse Agbegnenou, destacada líder mundial de -63 kg e campeã europeia em Praga, e, por isso, sem precisar de pontos em Lisboa, a eslovena Tina Trstenjak, campeã olímpica, aproveitou para confirmar o estatuto de primeira cabeça de série e chegar ao terceiro título europeu da carreira.