Judoca Bárbara Timo conquista ouro nos -63kg no Grand Slam da Paris

Bárbara Timo, de 30 anos, bateu na final a britânica Lucy Renshall, 14.ª do ranking mundial, com um `wazari` aos 24 segundos do `golden score`, depois de um combate muito equilibrado que chegou fim dos quatro minutos regulamentares sem pontuações.

Antes, a judoca portuguesa eliminou a israelita Inbal Shemesh, 51.ª do ranking, por `ippon`, em menos de 30 segundos, na primeira ronda, Gankhaich Bold 22.ª da hierarquia, na segunda, depois da mongol ter sido penalizada com o terceiro `shido` a menos de 30 segundos do final.

Nos quartos de final, Timo derrotou a espanhola Cristina Cabana Perez, 23.ª do `ranking`, por `ippon`, num combate que durou um minuto e 20 segundos, e na luta pelo acesso à final, impôs-se a Angelika Szymanska, vice-campeã europeia de sub-23, após três minutos de `golden score`, por acumulação de `shidos` da polaca.

A judoca, nascida no Brasil e que representou Portugal nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, voltou este ano a competir na categoria -63kg, na qual já tinha estado até aos 21 anos, depois de ter conquistado vários títulos nos -70kg, entre os quais o de vice-campeã mundial e o bronze nos campeonatos europeus. (Foto: Christophe Petit Tesson - EPA)