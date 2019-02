Judoca Catarina Costa conquista bronze no Grand Slam de Dusseldorf

Lusa Comentários 22 Fev, 2019, 16:23 | Judo

Catarina Costa, 16.ª do ‘ranking’ mundial e em zona de qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio2020 (11.ª), conseguiu em Dusseldorf vencer quatro dos cinco combates realizados.



Isenta na primeira ronda, a judoca venceu no quadro principal a sérvia Andrea Stojadinov (66.ª) e a chinesa Huanmin Guan (132.ª), antes de ser derrotada no acesso às meias-finais pela japonesa Funa Tonaki, campeã mundial em título.



Catarina Costa ainda viu Tonaki receber dois castigos (shido), mas acabou derrotada por ‘ippon’, numa imobilização de Tonaki a 1.42 minutos do final do combate.



Na repescagem, a portuguesa venceu a israelita Shira Rishony (11.ª) e a espanhola Laura Martínez (28.ª), ambas por ‘ippon’. A judoca acabaria por conquistar o bronze com uma ‘varredura’ de perna a Martínez (ashi-waza), que lhe deu o triunfo a 1.15 minutos para o final do combate.



No primeiro dia da competição, que decorre até domingo e onde Portugal conta com uma equipa de 14 judocas, estiveram também em ação Maria Siderot (-48 kg), Wilsa Gomes (-57 kg), Jorge Fernandes e André Soares (-66 kg).



Siderot perdeu ao segundo combate, enquanto Wilsa Gomes, Jorge Fernandes e André Soares foram derrotados logo na estreia.



No sábado competem Jorge Fernandes (-73 kg), Anri Egutidze e Carlos Luz (-81 kg) e Bárbara Timo (-70 kg), e no domingo Tiago Rodrigues (-90 kg), Jorge Fonseca (-100 kg), Yahima Ramirez e Patrícia Sampaio (-78 kg), e Rochele Nunes (+78 kg).