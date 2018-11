Judoca portuguesa Joana Diogo conquista medalha de bronze em Tashkent

Lusa Comentários 09 Nov, 2018, 13:53 / atualizado em 09 Nov, 2018, 15:12 | Judo

Joana Diogo, de 22 anos, 34.ª do ‘ranking’ mundial da sua categoria, venceu no combate decisivo a holandesa Amber Gersjes, 36.ª do mundo, por ‘waza-ari’, num duelo que se arrastou até ao ponto de ouro.



A judoca portuguesa efetuou quatro combates, com três vitórias e uma derrota, esta na qualificação para as meias-finais, com a sérvia Milica Nikolic, sétima do mundo, o que acabou por relegá-la para a zona de repescagem e para a luta pelo bronze.



Além da medalha de Joana Diogo, a delegação portuguesa em Tashkent conseguiu, neste primeiro dia de competição, um lugar de ‘finalista’ por parte de João Crisóstomo, com o sétimo posto nos -66 kg.



O judoca, 31.º do ‘ranking’ mundial, teve duas vitórias e duas derrotas, a última das quais já na fase de repescagem, diante do mongol Altansukh Dovdon (18.º), por ‘ippon’.



Em competição esteve também Mariana Esteves (52.ª), com dois combates nos -52 kg e derrotada frente à suíça Eveline Tschopp (11.ª), por ‘ippon’, e Maria Siderot (54.ª), nos -48 kg, que começou por vencer a uzbeque Gulnur Muratbaeva, campeã asiática de juniores, mas acabou derrotada pela holandesa Gersjes.



Portugal compete na capital do Uzbequistão com nove judocas, ficando a faltar a entrada nos tatamis de cinco. No sábado será a vez de Jorge Fernandes e Nuno Saraiva (-73 kg) e Anri Egutidze (-81 kg), e no domingo de Yahima Ramirez e Patrícia Sampaio (-78 kg).