Judocas lusos eliminados no Grand Slam de Dusseldorf

Mário Aleixo - RTP Comentários 23 Fev, 2018, 12:34 / atualizado em 23 Fev, 2018, 12:34 | Judo

Com as categorias menos pesadas reservadas para o primeiro dia de competição, Mariana Esteves, nos -52 kg, perdeu com a brasileira Eleudis Valentim, por "ippon", pontuação máxima.



Em -60 kg, João Abreu foi derrotado pelo tunisino Fraj Dhouibi, que chegou a ter uma vantagem de 'waza-ari' antes de afastar o português também por 'ippon'.



Na categoria de -66 kg, Sergiu Oleinic, o judoca mais cotado entre os portugueses no primeiro dia de competição na Alemanha e que esteve nos Jogos Olímpicos do Rio2016, também perdeu na estreia, frente ao israelita Tal Flicker, por "waza-ari".



Portugal contará ainda no Grand Slam de Dusseldorf com as participações de Anri Egutidze (-81 kg), no sábado, e Yahima Ramirez (-78 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg), no domingo.