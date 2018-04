Telma Monteiro conquista bronze nos Europeus de Judo

RTP Comentários 26 Abr, 2018, 17:34 / atualizado em 26 Abr, 2018, 18:16 | Judo

O bronze chega depois de dois combates ganhos na fase de grupos e de uma derrota nas meias-finais, frente a Nora Gjakova, do Kosovo. Nos dois confrontos da repescagem, Telma Monteiro venceu os duelos, bantendo no derradeiro encontro a francesa Sarah Leonie Cysique.



Com mais uma medalha conquistada numa competição europeia de judo, Telma Monteiro conquista a sexta de bronze nesta prova, às quais junta ainda cinco medalhas de ouro e uma de prata. Lembre-se que a judoca do Benfica é a atual medalha de bronze dos Jogos Olímpicos de 2016.