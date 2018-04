Telma Monteiro é aposta forte nos Europeus de Telavive

Mário Aleixo - RTP Comentários 24 Abr, 2018, 08:49 / atualizado em 24 Abr, 2018, 08:49 | Judo

"Aí poderão ter um sorteio um pouco mais favorável, na primeira ronda, o resto teremos que esperar pelo sorteio, para ver se será favorável para eles ou não", começou por realçar a selecionadora Ana Hormigo.



A antiga judoca e atual selecionadora, em cofunções com o japonês Go Tsonuda, contará em Telavive com sete judocas na competição feminina e oito na masculina, já contabilizando com a baixa de última hora de João Martinho (-90 kg).



Em Telavive, a possibilidade de Portugal trazer medalhas é sempre uma realidade, nem que seja por contar com Telma Monteiro, a judoca portuguesa com mais medalhas de sempre, mas Ana Hormigo admite todos os cenários.



"Não gostamos de estar logo a dizer que apontamos para uma medalha, mas também não podemos dizer que não apontamos para isso, porque temos aqui atletas -- uma comitiva grande -, apesar de apenas quatro deles serem cabeças de série", disse.





Telma a esperança maior



Masculinos na expetativa

Programa dos portugueses nos Europeus de judo:

A selecionadora admite que ter Telma Monteiro na comitiva é sempre uma possibilidade de chegar ao pódio, embora assinale que nos restantes também é possível, estando o judo sempre condicionado ao sorteio."Estamos num período muito importante, a seguir ao Europeu começa o apuramento olímpico, será a última prova em que não vão acusar tanto o stress (...) tendo a Telma na comitiva podemos chegar sempre a um bom resultado, não dizendo que os outros não poderão aqui surpreender", disse.Telma Monteiro, com medalhas em todos os Europeus em que competiu (cinco de ouro, uma de prata e cinco de bronze), é a única cabeça de série no setor feminino, em que será sexta nos -57 kg, fruto do seu 12.º lugar no "ranking".Na comitiva, Joana Ramos (-52 kg) é igualmente olímpica e das mais experientes, mas a judoca, que tem duas medalhas em Europeus (2011 e 2017, prata e bronze), terá em Telavive a sua primeira prova, após longa recuperação de uma pneumonia.A equipa feminina portuguesa fica completa com Joana Diogo e Catarina Costa (-48 kg), judoca, de 21 anos, que este ano foi medalha de ouro no Grande Prémio de Antalya e prata em Agadir, Mariana Esteves (-52 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), e a veterana Yahima Ramirez (-78 kg).Nos masculinos, os cabeça de séries portugueses são os "olímpicos" Sergiu Oleinic (-66 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg), e o jovem judoca do Sporting Anri Egutidze (-81 kg), de 22 anos, cujos recentes bons resultados lhe permitiram subir a 17.º do "ranking"."Ele o ano passado fez a estreia no Europeu de seniores, entra aqui pelos resultados que tem apresentado. Apresenta-se como quarto cabeça de série, os seus adversários já vão estar mais atentos ao Anri, é um jovem que ainda tem muito para mostrar, temos que fazer reservas, é jovem, mas consegue ultrapassar qualquer adversário, mas tendo em atenção que é uma categoria bastante competitiva", referiu a selecionadora.O sorteio, que acontecerá na quarta-feira, será sempre um fator que pode condicionar o caminho que os 15 judocas lusos vão percorrer entre quinta-feira e sábado nos "tatamis" do centro de convenções de Telavive.Portugal completa a sua equipa masculina com Gonçalo Mansinho (-60 kg), João Crisóstomo (-66 kg), Jorge Fernandes e Nuno Saraiva (-73 kg), e Tiago Rodrigues (-90 kg).Sorteio.Joana Diogo e Catarina Costa (-48 kg), Joana Ramos e Mariana Esteves (-52 kg), Telma Monteiro (-57 kg), Gonçalo Mansinho (-60 kg), Sergiu Oleinic e João Crisóstomo (-66 kg).Jorge Fernandes e Nuno Saraiva (-73 kg), e Anri Egutidze (-81 kg).Patrícia Sampaio e Yahima Ramirez (-78 kg), Tiago Rodrigues (-90 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg).