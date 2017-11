Telma Monteiro quer regressar ao `top` mundial

Lusa 23 Nov, 2017, 15:31 | Judo

"Acredito que ainda posso estar no ‘top’ mundial. Tenho a convicção e as capacidades para estar nesse nível. Quando começar a ganhar tenho que me manter aí", começou por afirmar, acrescentando que o seu objetivo passa sempre por estar no pódio de todas as competições".



Durante a assinatura de um protocolo com o judo do Benfica, que decorreu no Estádio da Luz, Telma Monteiro, medalhada de bronze nos Jogos Olímpicos Rio2016 e judoca portuguesa mais medalhada de sempre, assegurou que "já está recuperada" das lesões que sofreu durante o ano e confessou que a época 2018 será preparada de "forma normal e a competir nas melhores competições".



Até final do ano, a judoca ‘encarnada’, medalha de bronze na categoria de -57 kg nos Jogos Olímpicos do Rio2016, participará no ‘Grand Slam' de Tóquio, no Japão, um torneio que vê com bons olhos para ganhar forma.



"Tive uma época quase sem competir. Não estou dentro das 16 melhores do mundo, mas é uma oportunidade para competir, porque gosto de desafios", concluiu.