Ajax leva Juventus ao tapete, Barcelona confirma apuramento

Em Turim, a Juventus esperava conseguir a meia-final da Liga dos Campeões depois do empate fora em Amesterdão. Os italianos entraram pressionantes, mas o Ajax (já sem Mazraoui em campo, que saiu por lesão) começou a tomar conta das incidências do jogo ameaçando o golo.





Apesar da qualidade dos holandeses, Cristiano Ronaldo voltou a aparecer quando a Juventus mais precisava e marcou de cabeça o golo que deu ainda mais vantagem à Vecchia Signora na Champions.







Apesar da desvantagem, o Ajax não se atemorizou e conseguiu chegar ao empate com um golo de Van de Beek, que aproveitou um remate frontal que parou aos pés e bateu Szczesny com muita classe.







Na segunda metade esperava-se a reação da Juventus mas foi o Ajax a tomar conta da partida e a sufocar o campeão italiano no próprio estádio. Aos 66 minutos, após pontapé de canto, De Ligt voou mais alto que Alex Sandro e Rugani e fez o segundo golo dos holandeses para grande festa da equipa de Erik ten Hag.





Vantagem do Ajax na eliminatória com a Juventus a necessitar de dois golos. Nem com Moise Kean em campo, a Vecchia Signora foi capaz de voltar aos golos com a equipa forasteira a dominar e mostrar muita confiança pelo relvado com futebol de muita qualidade.





Clément Turpin apitou para o final da partida e o Ajax festejou mais um grande triunfo na Liga dos Campeões. Depois de eliminar em pleno Santiago Bernabéu o tricampeão europeu Real Madrid, coube agora à Juventus cair às mãos dos holandeses.





Em Camp Nou, o Barcelona confirmou a superioridade demonstrada na primeira mão e teve show de Messi nos primeiros 45 minutos. Dois remates de fora da área (no segundo golo, De Gea ficou mal na fotografia) deram uma vantagem ainda maior sobre os ingleses.





Na segunda metade continuou o domínio Blaugrana e Coutinho selou o apuramento com um grande remate em arco que estabeleceu o resultado final em 3-0. Assim, Barcelona e Ajax esperam por mais dois semi-finalistas, que vão chegar das partidas entre FC Porto e Liverpool e Manchester City e Tottenham.