André Almeida integra à condição eleitos do Benfica para receção ao Paok

Lusa Comentários 20 Ago, 2018, 22:07 / atualizado em 20 Ago, 2018, 22:08 | Liga dos Campeões

Segundo o treinador do Benfica, Rui Vitória, só em cima da hora do jogo é que se saberá se o jogador, de 27 anos, estará ou não em condições de disputar o encontro da primeira mão do 'play-off' de acesso à 'champions'.



Para o jogo com os vice-campeões gregos, comandados pelo romeno Razvan Lucescu, Rui Vitória repete os nomes dos 20 futebolistas que foram convocados para o triunfo (2-0) diante do Boavista, no Estádio do Bessa, em jogo da segunda jornada da I Liga portuguesa.



De fora, por lesão, permanecem Krovinovic e Ebuehi, que recuperam de cirurgias, Jonas, com uma cervicalgia, e Castillo, com uma microrrotura no gémeo interno da perna direita.



O Benfica recebe esta terça-feira os gregos do PAOK em jogo da primeira mão do 'play-off' de acesso à Liga dos Campeões, agendado para as 20:00, e que será arbitrado pelo sérvio Milorad Mazic.



Lista dos 20 futebolistas convocados:



- Guarda-redes: Svilar e Odysseas.



- Defesas: Conti, Grimaldo, Rúben Dias, Yuri Ribeiro, Jardel e André Almeida.



- Médios: Fejsa, Cervi, Alfa Semedo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Samaris, Rafa, João Félix e Gedson.



- Avançados: Seferovic e Ferreyra.