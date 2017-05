Atlético procura recuperar três golos de desvantagem

Mário Aleixo - RTP 10 Mai, 2017, 07:47 | Liga dos Campeões

Em teoria a eliminatória está resolvida com o Real com pé e meio na final da competição, depois do triunfo no Santiago Bernabéu com um hat-trick de Cristiano Ronaldo.



A reviravolta não é impossível mas afigura-se uma tarefa hercúlea para a equipa do Atlético que terá de vencer por uma margem de quatro golos no Vicente Calderón.



As equipas partem para o desafio com duas baixas cada uma. Nos “colchoneros” estão lesionados Vrsaljko e Augusto Fernández enquanto nos “merengues” ficam de fora Carvajal e Bale também por lesão.



O treinador do Atlético, Diego Simeone, confia nos seus jogadores e diz que não tem que os motivar mantendo a eliminatória em aberto.





Do lado do Real, o técnico Zinedine Zidane, lembrou que nada está ganho e exige aos seus jogadores uma partida perfeita.O jogo terá início às 19h45, com transmissão na RTP 1 e será arbitrado pelo turco Cuneyt Çakir.Na terça feira realizou-se o outro encontro da meia-final entre a Juventus e o Mónaco com a vitória a pender para os italianos por 2-1 que somaram ao triunfo na primeira mão por 2-0.A Juventus é a primeira equipa a apurar-se para a final que se realiza a 3 de junho, no estádio Millennium, em Cardiff.