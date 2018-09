Bayern Munique domina e vence Benfica na Liga dos Campeões

Inês Geraldo - RTP Comentários 19 Set, 2018, 22:15 / atualizado em 19 Set, 2018, 22:16 | Liga dos Campeões

No regresso aos grandes palcos europeus, o Benfica perdeu esta noite frente ao Bayern de Munique. A equipa de Niko Kovac dominou grande parte do jogo com os encarnados a assustarem Neuer a espaços.





Com Renato Sanches no onze titular, o Bayern chegou ao golo logo aos dez minutos de jogo. Boa jogada de entendimento dos bávaros pela esquerda do seu ataque, cruzamento de Ribéry e Lewandowski atirou a contar, depois de deixar caído no chão Grimaldo.





Três minutos depois, bom apontamento de Vlachodimos. Robben esteve perto do segundo golo mas o guardião alemão estirou o braço esquerdo para tirar o golo ao holandês. Ribéry voltou, pouco depois, a testar a atenção de Odysseas com um remate sem sucesso.





O primeiro lance de grande perigo do Benfica aconteceu perto da meia-hora. Dentro da área, Pizzi dominou, passou a Salvio e o argentino rematou para grande defesa de Manuel Neuer. Até aos fim dos primeiros 45 minutos, destaque para mais uma defesa de Vlachodimos a remate de Robben.





Na segunda metade, o Bayern Munique continuou a dominar. Aos 53 minutos, grande arrancada de Renato Sanches pelo meio-campo do Benfica, bola para Ribéry que descobre Alaba na profundidade e após cruzamento do austríaco, o internacional português faz o 2-0.





Primeiro golo de Renato Sanches pelo Bayern de Munique, que ainda viu Neuer a fazer uma grande defesa a cabeceamento de Rúben Dias, e manteve a vantagem de dois golos até ao final do jogo. Com esta derrota, o Benfica começa mal a fase de grupos da Liga dos Campeões e os bávaros lideram o Grupo E, com o Ajax.