Benfica corre pelo apuramento na liga milionária

Mário Aleixo - RTP Comentários 14 Ago, 2018, 08:33 / atualizado em 14 Ago, 2018, 08:37 | Liga dos Campeões

O jogo tem o início marcado para as 19h00, no Estádio Sukru Saraçoglu e terá como árbitro o esloveno Slavko Vincic.







No estádio são esperados 48 mil adeptos da equipa turca e 4oo apoiantes da formação encarnada.







O desafio terá relato na Antena 1 com o jornalista Nuno Matos e comentários de Vítor Martins numa emissão desportiva conduzida por Paulo Sérgio.





No "play-off" de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões o vencedor do confronto entre Fenerbahçe e Benfica defrontará o vencedor do duelo entre o Spartak de Moscovo e o PAOK. Na primeira mão os gregos venceramos, fora, os russos por 3-2.





Com a vantagem de um golo o Benfica procura carimbar o acesso ao “play-off” da “Champions”.A equipa encarnada apresenta-se na máxima força. A única exceção é o avançado Jonas que esta época não tem sido primeira opção e ficou em Lisboa.Na conferência de imprensa da antevisão do encontro o treinador do clube da Luz, Rui Vitória, revelou clareza nos seus propósitos: “…vamos à procura do nosso golo. É a forma de passar a eliminatória…”Ao lado de Rui Vitória o defesa dos benfiquistas, Grimaldo, reconheceu que os turcos têm uma boa equipa mas a formação das “águias” está preparada.No lançamento da partida o treinador da equipa de Istambul, Phillip Cocu, disse estar pronto para todas as estratégias que o Benfica possa usar.O Fenerbahçe deverá apresentar mudanças no ataque com Soldado a substituir Potuk e Ayew no flanco direito em vez de Dirar.Suspenso continua o médio ex-portista Souza.No histórico entre as duas equipas em cinco jogos realizados a equipa portuguesa conta três vitórias e duas derrotas.