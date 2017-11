Benfica e Sporting jogam o futuro na liga milionária

Mário Aleixo - RTP 22 Nov, 2017, 08:05 / atualizado em 22 Nov, 2017, 08:06 | Liga dos Campeões

Último do grupo A sem qualquer ponto, o Benfica visita o CSKA de Moscovo e joga uma cartada decisiva para pelo menos seguir para a Liga Europa, já que as hipóteses de se manter na Liga dos Campeões são ínfimas.



O tetracampeão português, que está obrigado a vencer o CSKA para poder chegar, pelo menos, ao terceiro lugar, já poderá contar com o médio Fejsa, ausente do jogo para a Taça de Portugal frente ao Vitória de Setúbal, enquanto na baliza a aposta vai manter-se em Bruno Varela, já que Svilar está com gripe e Júlio César lesionado.



O jogo tem o início marcado para as 17h00, no Arena CSKA. O árbitro é o alemão Deniz Aytekin. O relato do encontro é na Antena 1, com o jornalista Paulo Sérgio e os comentários de José Nunes.



Na antevisão da partida o treinador da formação da Luz, Rui Vitória, disse ainda acreditar que é possível o apuramento da equipa para a fase seguinte de uam das competições Liga dos Campeões ou Liga Europa.





No outro jogo do grupo A o Basileia recebe o Manchester United.Ao Sporting, no grupo D, basta um empate na receção Olympiacos para assegurar o terceiro lugar, uma vez que os dois primeiros lugares parecem destinados, com maior ou menor dificuldade, a FC Barcelona e Juventus, que se defrontam em Turim.A equipa leonina tem-se ressentido nas últimas semanas de algumas lesões e Jorge Jesus não poderá contar para este encontro com Jonathan Silva e Acuna, lesionados, nem com Coates, castigado, sendo que recuperou o defesa-central francês Mathieu e o médio William Carvalho.O jogo tem o início marcado para as 19h45, no Estádio Jsoé Alvalade. O árbitro é o alemão felix Zwayer. O relato é na Antena 1, com o jornalista Nuno Matos, a reportagem de David Carvalho e os comentários de Luís Vidigal.No lançamento da partida o técnico dos "leões", Jorge Jesus, disse acreditar que o Sporting pode continuar na Liga dos Campeões.No outro jogo do grupo D a Juventus recebe o Barcelona.