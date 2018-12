Benfica joga prestígio e milhões na despedida da "Champions"

Mário Aleixo - RTp Comentários 12 Dez, 2018, 07:51 / atualizado em 12 Dez, 2018, 09:40 | Liga dos Campeões

Jogadores e treinador do Benfica querem acabar a fase de grupos com uma vitória | Epa-Tiago Petinga

Os encarnados, que somam quatro pontos e já foram relegados para a Liga Europa, defrontam a formação grega, que ainda não pontuou e está eliminada das competições europeias, a partir das 20h00, num encontro que vai ser arbitrado pelo escocês Bobby Madden.



O conjunto da Luz, que venceu com dificuldades na Grécia (3-2), na segunda ronda, vem de um pesado desaire em Munique, perante o Bayern (5-1), que quase ditou a saída de Rui Vitória do comando técnico, e procura encerrar a participação na prova com o segundo triunfo, que lhe valerá o encaixe de 2,7 milhões de euros.





Um triunfo poderá ainda permitir ser cabeça de série no sorteio dos 16 avos de final da Liga Europa.





Na equipa do clube da Luz Fejsa e Jonas serão poupados em contrapartida João Félix e Seferovic serão labçados na equipa inicial.





Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador Rui Vitória realçou a dupla responsabilidade do jogo: defender o prestígio e arrecadar mais alguns milhões.













Na equipa helénica há uma baixa por castigo: Marko Livaga.







Do lado dos gregos no lançamento do desafio o técnico Marinos Ouzouunidis manifestou o desejo de ver a sua equipa fazer um bom resultado.













O jogo terá relato na Antena 1 com o jornalista Nuno Matos, a reportagem de Eduardo Gonçalves e os comentários de Luís Cristóvão.











A liderança do grupo E - além do estatuto de cabeça de série nos "oitavos" - será discutida entre os bávaros do Bayern de Munique, líderes com 13 pontos, e o Ajax, segundo com 11, ambos já apurados para a fase seguinte e que se defrontam em Amesterdão.

Lyon e Shakhtar Donetsk procuram vaga nos "oitavos"



A "velha senhora", que conta nas suas fileiras com o português Cristiano Ronaldo, joga com o lanterna-vermelha Young Boys (um ponto), na Suíça, ao passo que o Manchester United, orientado por José Mourinho, visita o terceiro colocado Valência (cinco pontos), formação que já garantiu um lugar na Liga Europa.





No, o Manchester City, com 10 pontos, recebe o Hoffenheim, com três, às 20h00, enquanto o Lyon, com sete, joga à mesma hora no reduto do Shakhtar Donetsk, formação orientada pelo português Paulo Fonseca que soma cinco.Os "citizens" têm lugar assegurado nos "oitavos", bastando-lhes um empate para segurarem o comando do grupo, ao passo que franceses e ucranianos lutam pela 16.ª e última vaga de acesso à fase seguinte.Já no, o campeão europeu Real Madrid, com 12 pontos, e a Roma, com nove, já carimbaram o passaporte para os oitavos de final, sendo que os "merengues" recebem o CSKA de Moscovo (17h55) e os italianos deslocam-se ao terreno do Viktoria Plzen. Tanto russos como checos, ambos com quatro pontos, apenas podem ambicionar a um lugar na Liga Europa.Juventus e Manchester United são os representantes donos oitavos de final da principal prova europeia de clubes, restando saber qual dos emblemas vai terminar a fase de grupos na liderança, com vantagem para os transalpinos, que somam 12 pontos, mais dois que os "red devils".