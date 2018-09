Benfica prepara Champions depois de participação desastrosa

Inês Geraldo - RTP Comentários 18 Set, 2018, 20:03 | Liga dos Campeões

É a experiência do ano passado que o Benfica não quer repetir. Há um ano, os encarnados eram os cabeças-de-série o Grupo A e passaram por um pesadelo que poucas equipas experienciaram.



Contra Manchester United, Basileia e CSKA de Moscovo, o Benfica perdeu os seis jogos que disputou e terminou a participação na Liga dos Campeões com 0 pontos. A epítome das péssimas exibições da equipa de Rui Vitória veio de Basileia, onde o Benfica sofreu uma humilhação ao perder 5-0 com os helvéticos.



No entanto, passado é passado e o clube da Luz vai tentar provar que se tratou de um percalço. Já esta quarta-feira, o Benfica vai jogar em casa e estrear-se na fase de grupos da Liga dos Campeões, frente ao crónico campeão alemão e poderoso Bayern de Munique.



Com o segundo lugar averbado no ano passado na Liga Portuguesa, a equipa de Rui Vitória teve de passar por duas fases de apuramento para chegar aos milhões da Champions. Para trás, ficaram Fenerbahçe e PAOK de Salónica.



Um teste difícil mas que vai ser esclarecedor sobre se o Benfica estará preparado para lutar por uma vaga nos oitavos de final da Liga dos Campeões, num grupo que ainda conta com Ajax e AEK de Atenas.

Bayern e o regresso aos tempos de glória

Desde 2013 que o Bayern de Munique não sabe o que é ganhar a Liga dos Campeões, com Jupp Heynckes, depois de derrotar o Borussia de Dortmund. Depois de Guardiola, Ancelotti e Heynckes, chegou a vez de Niko Kovac levar os bávaros à mais alta distinção do futebol europeu.





É sem subestimar o Benfica que o Bayern de Munique está em Lisboa. Líder da Bundesliga, com três vitórias em outros tantos jogos, os bávaros procuram entrar com os pés assentes na terra, cientes do favoritismo mas sem dar o triunfo por garantido.





Foto: Niko Kovac diz que empatar na Luz não é mau resultado - EPA



" Jogamos fora de casa com uma boa equipa. Precisamos de encarar o jogo como temos feito na Bundesliga, porque se não o fizermos vamos ter problemas. Estou confiante que a equipa vai apresentar-se bem e espero começar esta fase de grupos com uma vitória", disse o técnico croata.Na lista de convocados notam-se as ausências de Raphinha e Tolisso, que se lesionaram na última partida do colosso alemão. Por outro lado, Renato Sanches vai regressar à casa que o formou e o transferiu para o campeão alemão.Garante Kovac que o internacional português não vai ser guia turístico em Lisboa, e na comitiva viajam nomes de cariz mundial como Neuer, Hummels, Lewandowski, Robben, James Rodríguez e um dos emergentes nomes do futebol alemão: Joshua Kimmich.Antes do apito inicial, o todo-poderoso Bayern diz não esquecer os anteriores duelos na Liga dos Campeões (em2015/16) e relembra o número de títulos de um clube que reconhece ter uma grande história a nível europeu.