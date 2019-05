Champions. Ajax e Tottenham correm para a final de Madrid

Mário Aleixo - RTP Comentários 08 Mai, 2019, 07:51 / atualizado em 08 Mai, 2019, 07:51 | Liga dos Campeões

Para chegar a esta fase da prova, o Ajax, que tem encantado a Europa do futebol com os seus jovens talentos, afastou o detentor do troféu Real Madrid e a campeã italiana Juventus nas rondas a eliminar, enquanto os “spurs” se impuseram a Borussia Dortmund e Manchester City.



Esta é a participação mais bem-sucedida dos ingleses do Tottenham na Liga dos Campeões, dado terem superado o seu melhor resultado na competição, que eram os quartos de final da edição de 2010/11.



Os “spurs” contam com quatro antigos jogadores do Ajax no seu plantel: Alderweireld (2008--13), Jan Vertonghen (2006--12), Davinson Sánchez (2016--17) e Christian Eriksen (2009--13) com os últimos três a virem diretamente do clube holandês.

Estatística não favorece ingleses

A estatística joga contra o Tottenham e a favor do Ajax, já que das 17 equipas que perderam em casa a primeira mão da meia-final na era da Liga dos Campeões, apenas uma deu a volta - precisamente a holandesa, contra os gregos do Panathinaikos, em 1995/96 (0-1 casa, 3-0 fora).



Esta foi apenas uma das quatro situações em que uma equipa se apurou depois de perder em casa na primeira mão de uma eliminatória da Liga dos Campeões, sendo que duas delas aconteceram já no decorrer esta época.

“Spurs” tentam contrariar história



Para conseguir chegar à final da Liga dos Campeões, a disputar no Wanda Metropolitano, em Madrid, em 1 de junho, o Tottenham terá que fazer algo que nunca conseguiu na UEFA, ou seja, dar a volta a um resultado desfavorável na primeira mão.



O Tottenham perdeu todos os três confrontos na UEFA em que foi derrotado na primeira mão em casa, a últimas delas contra o Benfica, nos oitavos de final da Liga Europa de 2013/14 (1-3 em casa, 2-2 fora).



As outras duas derrotas em casa, na primeira mão, ocorreram por 1-0, frente ao PSV, nos oitavos de final da Taça UEFA de 2007/08 (1-0 fora, 5-6 penalties) e Real Madrid nos quartos de final da Taça UEFA de 1984/85 (0-0, fora).



Para a estatística fica ainda a nota de que o Tottenham, que participa apenas pela segunda vez nesta fase da prova -- a primeira foi há 57 anos na sua temporada de estreia - nunca perdeu a segunda mão de uma eliminatória, depois de uma derrota em casa, no primeiro jogo.