"Champions". Braga procura fase de grupos

Os bracarenses partem em busca de um resultado que lhes permita atingir os grupos da "Champions" pela terceira vez na sua história, depois das participações em 2010/11 e 2012/13.



Há uma semana, no jogo da primeira mão, no Municipal de Braga, os minhotos superaram os gregos por 2-1, face aos golos de Abel Ruiz, aos 51 minutos, e Álvaro Djaló, aos 73, com os helénicos a reduzirem por Daniel Mancini, já no período de descontos.



Para o duelo no Estádio Olímpico de Atenas, o treinador Artur Jorge está privado do médio líbio Al Musrati, lesionado, pelo que é a grande baixa no lote de convocados, no qual consta a mais recente aquisição dos bracarenses, o internacional luso João Moutinho, embora não possa ainda estrear-se, por não estar inscrito na UEFA.



Além da vantagem mínima na eliminatória, os "arsenalistas" chegam à capital grega mais folgados do que o adversário, já que a partida da terceira jornada da I Liga, frente ao Moreirense, foi adiada para 9 de setembro, enquanto o Panathinaikos jogou no sábado – bateu o Volos (3-0) para o campeonato.



Sporting de Braga e Panathinaikos discutem um lugar na fase de grupos da prova milionária a partir das 20h00, no Estádio Olímpico de Atenas, num jogo que será arbitrado pelo italiano Daniele Orsato.



Caso o Sporting de Braga vença a eliminatória, juntar-se-á ao campeão nacional Benfica e ao vice-campeão FC Porto, no sorteio que contará com um total de 32 equipas, agendado para quinta-feira, às 17h00, em Nyon, Suíça.