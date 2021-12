"Champions". Deniz Aytekin dirige receção do Benfica ao Dínamo Kiev

Numa equipa de arbitragem totalmente alemã, Christian Dietz e Markus Sinn serão os assistentes e Bastian Dankert ocupará o posto de videoárbitro.



Este será o terceiro encontro do Benfica que Aytekin irá arbitrar, depois de ter estado na derrota em casa do CSKA Moscovo (2-0), na fase de grupos da Liga dos Campeões de 2017/18, e no triunfo sobre o Dínamo Zagreb (3-0), nos oitavos de final da Liga Europa de 2018/19.



Com um encontro por disputar, o Benfica ocupa o terceiro lugar do Grupo E, com cinco pontos, menos dois do que o FC Barcelona e 10 do que o líder e já apurado Bayern Munique, com o Dínamo Kiev a ter apenas um ponto.



Para se apurar para os oitavos de final, o Benfica, que já assegurou, pelo menos, a presença na Liga Europa, tem de vencer o Dínamo Kiev e esperar que o FC Barcelona não ganhe em Munique.