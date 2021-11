"Champions". FC Porto e Sporting atacam segundo lugar dos seus grupos

O nível de dificuldade é, teoricamente, muito distinto para os dois emblemas, com o FC Porto a ter exigência máxima em Milão – apesar de ter vencido os italianos em casa (1-0) -, e o Sporting a receber uma equipa que goleou fora (4-1).As duas equipas portuguesas tentam nesta quarta jornada da "Champions" alcançar o segundo lugar dos seus grupos, de acesso aos oitavos de final, à espera de ajudas de Liverpool, no caso do FC Porto, e de Ajax, no caso do Sporting.

No grupo B, os "dragões" têm os mesmos quatro pontos mas pior diferença de golos que o Atlético de Madrid, que visita o Liverpool, líder com nove,







No grupo C, o Sporting pretende igualar o Dortmund, que recebe o Ajax, que o goleou na terceira ronda (4-0).





Os holandeses lideram o grupo, com um pleno de vitórias (nove pontos), seguidos pelo Dortmund (seis), que hoje volta a não contar com o lesionado e influentíssimo Erling Haaland, enquanto o Sporting soma três, resultado da vitória sobre o Besiktas.





















O jogo entre AC Milão e FC Porto, em San Siro, tem início às 17h45 (horas de Lisboa), e o embate entre Sporting e Besiktas, no Estádio José Alvalade, às 20h00.Na terça-feira, o Benfica foi derrotado por 5-2 na visita ao Bayern Munique, equipa que já garantiu o apuramento para a fase seguinte da prova, enquanto os encarnados caíram para o terceiro lugar do grupo, depois da vitória do FC Barcelona frente ao Dínamo Kiev.