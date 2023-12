"Champions". FC Porto quase, quase nos "oitavos"

Em jogo da sexta e última jornada do Grupo H da liga milionária, as duas equipas partem com os mesmos nove pontos no grupo, mas o FC Porto tem a vantagem de ter vencido o Shakhtar fora no primeiro jogo (3-1), sendo o confronto direto o primeiro critério de desempate caso exista uma igualdade de pontos.





Há duas grandes dúvidas para as escolhas do técnico portista, Sérgio Conceição, para o duelo frente aos ucranianos: "João Mário e Wendell vão ser até à última", Fábio Cardoso pode não ser titular devido a iminente castigo, caso seja admoestado, e ainda as adaptações nas laterais - caso Zaidu e Jorge Sánchez não sejam titulares. Conceição não levantou o véu.







Sérgio Conceição descreveu o jogo frente ao Shakhtar Donetsk para a Liga dos Campeões como uma final. Apesar do empate servir para garantir a passagem aos oitavos-de-final, o treinador dos dragões disse que é proibido relaxar.



A equipa que falhar a qualificação para os "oitavos" já sabe que tem garantida a continuidade nas provas europeias, uma vez que está assegurada a presença na Liga Europa.



No mesmo grupo, os espanhóis do FC Barcelona, que já garantiram o apuramento para a fase seguinte da Champions, somam 12 pontos e vão defrontar os belgas do Antuérpia, equipa afastada das contas e ainda não pontuou.



O jogo entre o FC Porto e o Shakhtar Donetsk está agendado para as 20h00, no Estádio do Dragão, e vai ter arbitragem do romeno István Kovács.