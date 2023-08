"Champions" obriga Braga a adiar jogo da I Liga

O Moreirense-SC Braga, inicialmente marcado para dia 26 de agosto, foi adiado para dia 9 de setembro.Esta alteração "vai ao encontro do objetivo, há muito preconizado pela Liga, de proteger as equipas que disputem as competições europeias, defendendo dessa forma os interesses de Portugal relacionados com o Ranking da UEFA", justifica o organismo.





Recorde-se que no âmbito da presença no Braga nos jogos da UEFA e apenas três dias depois de terem jogado pela equipa B, em Fão, contra o Lourosa (0-1), para a Liga 3, Roger e Djibril Soumaré estrearam-se na "Champions".



As estreias nas provas da UEFA foram proporcionadas pelo treinador Artur Jorge, na Sérvia, frente ao Bačka Topola que lançou o extremo guineense ao intervalo, para o lugar de Bruma, e o médio senegalês, na parte final, para substituir Pizzi.