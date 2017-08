Cinco equipas já marcam presença nos grupos da Champions

Marcos Celso - RTP 22 Ago, 2017, 22:02 | Liga dos Campeões

O Nice foi incapaz de travar o Nápoles, ao perder por 0-2, o mesmo resultado da 1ª mão em Itália.





Os croatas do Rijeka perderam igualmente os dois jogos frente ao Olympiakos, da Grécia. Em casa derrota por 0-1, na 1ª mão derrota por 1-2.



O Sevilha empatou 2-2, em casa, esta terça-feira, com o turcos do Basaksehir. Na 1ª mão tinha vencido fora por 2-1.



O Maribor da Eslóvenia apurou-se graças ao golo marcado fora, venceu por 1-0 e tinha perdido por 1-2 em israel com o Hapoel Beer-Sheva.





Missão quase impossível para o Astana, do Cazaquistão, apesar da vitória sobre o Celtic por 4-3, uma vez que na Escócia o sabor da derrota tinha sido pesado (0-5).





Passam assim, Nápoles, Olympiakos, Sevilha, Maribor e Celtic.