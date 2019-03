Cristiano Ronaldo. Bola de Ouro? É um fenómeno

Mário Aleixo - RTP Comentários 13 Mar, 2019, 08:31 / atualizado em 13 Mar, 2019, 08:47 | Liga dos Campeões

Depois de uma derrota por 2-0 no primeiro jogo, em Madrid, o astro português voltou a mostrar os galões de melhor marcador da história da Liga dos Campeões, acrescentando mais três à conta pessoal para qualificar a "Juve" para os quartos de final da "Champions".





Golos de cabeça aos 27 e 48 minutos igualaram a eliminatória, num jogo tenso em Turim, antes de fazer o golo que deu o apuramento aos 86 minutos, de grande penalidade, numa edição da "Champions" em que ainda só tinha feito um golo, na fase de grupos.



Bernardeschi, uma das novidades no "onze" de Massimiliano Allegri, fez o passe para o primeiro golo, de cabeça, e o outro português titular, João Cancelo, assistiu para o segundo, validado pela tecnologia de linha de golo, notando-se que o esloveno Oblak defendeu a bola já dentro da baliza.



A quatro minutos dos 90, Ronaldo fez o 24.º golo da temporada em todas as competições, em 36 jogos na época de estreia nos heptacampeões italianos, ao converter um penálti, após uma falta do argentino Correa, e lançou a "Vecchia Signora" para os quartos de final da prova.











Depois de ter deixado o rival Real Madrid no verão de 2018, Ronaldo continua a ter no Atlético uma das vítimas preferidas, chegando aos 25 golos em 33 jogos contra os "colchoneros", em todas as competições.



No 159.º jogo na Liga dos Campeões, o avançado luso voltou a mostrar a tendência para marcar nos jogos decisivos e chegou aos 124 tentos na competição, máximo histórico da prova.

"Foi para isto que a Juventus me contratou"



Após o final da partida Cristiano Ronaldo disse que a Juventus o contratou para exibições como a de hoje (terça-feira), frente ao Atlético de Madrid, em que marcou três golos da equipa italiana.

"Foi para isto que a Juventus me contratou, para ajudar e para fazer o meu trabalho. Estou feliz por uma noite mágica", comentou o internacional português.

Segundo o avançado luso, de 34 anos, esta foi "uma noite especial" pelos golos, mas também "pela atitude incrível da equipa, com mentalidade "Champions`", depois de um apuramento frente a um rival "muito difícil".









Cristiano Ronaldo passou a contar 25 golos em 33 jogos frente ao Atlético de Madrid e 124 na Liga dos Campeões, em 159 encontros, reforçando o estatuto de melhor marcador da história da competição.





Perante mais este momento invulgar do melhor futebolista do mundo a imprensa italiana, espanhola e portuguesa não ficaram indiferentes a mais esta proeza do avançado.









A poucos dias do regresso da seleção portuguesa ao trabalho e, depois de alguns meses de ausência ao serviço da equipa das quinas, o capitão da seleção explicou a ausência e antecipou o regresso.











Cristiano Ronaldo frequentemente considerado como um dos melhores e mais completos jogadores do mundo e de todos os tempos comparado aos grandes nomes da historia do futebol como Pelé, Maradona, Di Stéfano, Eusébio e considerado por outros como o melhor jogador de todos os tempos.







