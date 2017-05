Cristiano Ronaldo quer ajudar Real Madrid a feito inédito na Liga dos Campões

Lusa 27 Mai, 2017, 16:03 | Liga dos Campeões

“É um objetivo de todos os jogadores do Real Madrid. Queremos entrar na história (...) É uma ambição, um sonho. Vamos cruzar os dedos”, disse o avançado dos madrilenos em entrevista ao site oficial da UEFA.



O capitão da seleção portuguesa admite que, do outro lado, vai estar a ‘fortaleza’ da Juventus, repartindo em 50 por cento as hipóteses para cada equipa.



“Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas somos o Real Madrid e temos uma boa oportunidade de ganhar. Cada equipa tentará aproveitar os erros da outra. Quem cometer menos erros, provavelmente ganha. Espero que seja o Real Madrid a vencer. As expectativas são altas e a equipa do Real Madrid tem confiança”, garantiu o goleador.



Para Ronaldo, a Juventus “não está na final por acidente”.



“É uma excelente equipa. Venceram a Liga italiana e a Taça de Itália. Gostam de fazer uma marcação cerrada. Têm uma grande defesa, mas poderá sempre haver um ponto fraco. Temos de avaliar os seus pontos mais frágeis e capitalizar o espaço que nos vai dar para marcar”, avaliou Cristiano Ronaldo.



Sobre a adoção de um novo posicionamento no ataque, para conseguir gerir melhor o desgaste, Ronaldo respondeu que o que mais gosta é “jogar livre no ataque”.



“O que mais gosto é jogar livre no ataque e Zidade [treinador] está a dar-me essa oportunidade. Jogo livremente, onde creio ser o mais adequado [a cada situação]”, explicou.



Real Madrid e Juventus defrontam-se no próximo sábado, em Cardiff, na final da ‘Champions’.