Cüneyt Çakir arbitra o Steaua Bucareste-Sporting

Mário Aleixo - RTP 21 Ago, 2017, 12:40 / atualizado em 21 Ago, 2017, 12:40 | Liga dos Campeões

O Sporting chega a Bucareste com um empate sem golos no jogo da primeira mão, disputado na terça-feira, no Estádio José Alvalade.



Cüneyt Çakir esteve pela única vez num jogo dos "leões" também num "play-off" da "Champions", quando a equipa venceu em casa o CSKA Moscovo (2-1) em 2015/16, mas falharia o acesso à prova, ao perder fora por 3-1.



O último jogo de uma equipa portuguesa arbitrado por Cüneyt Çakir foi na visita do FC Porto a Leicester, na fase de grupos da última Liga dos Campeões, que os "dragões" perderam por 1-0, em setembro de 2016.



No Euro2016, competição em que Portugal se sagrou campeão europeu, o árbitro turco dirigiu o jogo entre a seleção das quinas e a Islândia (1-1).